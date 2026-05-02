Durante recenti scavi in Norvegia è emersa una nave sepolcrale risalente al VII secolo, sepolta in un tumulo anticamente esplorato nel XVIII secolo. Questa scoperta mette in discussione alcune nozioni precedenti sulla storia vichinga, poiché la nave presenta caratteristiche inaspettate rispetto a quelle conosciute finora. Il ritrovamento potrebbe fornire nuovi dettagli sulla cultura e le pratiche funerarie dell’epoca, aprendo così nuovi spunti di studio per gli archeologi.

? Cosa scoprirai Come può una nave del VII secolo cambiare la storia vichinga?. Cosa nascondeva il tumulo prima degli scavi del Settecento?. Perché questa scoperta anticipa di un secolo le navi di Karmøy?. Quale legame unisce questa nave alla celebre sepoltura di Sutton Hoo?.? In Breve Tumulo Herlaugshaugen a Leka presenta diametro di 62 metri e altezza di 12 metri.. Datazione radiocarbonica conferma periodo merovingio tra il 670 e il 700 d.C.. Recuperati 29 rivetti di ferro per una nave lunga oltre 20 metri.. Scavi del 1755-1780 causarono la perdita di scheletro, spada e calderone in bronzo.. I ricercatori del Museo Universitario del NTNU hanno individuato una nave funeraria risalente al periodo 670-700 d.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Norvegia: scoperta nave nel tumulo che riscrive la storia vichinga

Notizie correlate

Un frammento dell’Iliade dentro una mummia: la scoperta che riscrive i confini del mondo anticoRoma, 20 aprile 2026 – Un frammento dell’Iliade nascosto dentro una mummia egizia.

Scoperto in Indonesia il dipinto rupestre che riscrive la storia: ha 51 mila anniRoma, 16 febbraio 2026 – Per anni le grotte nel nord della Spagna avevano custodito il primato dell’arte rupestre più antica, con pitture datate a...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Rinvenuta in un tumulo in Norvegia la più antica nave funeraria vichinga nota del 670-700 d.C.

Scoperta in Norvegia una nave funeraria di 1.300 anni fa che riscrive la storia di questa antica tradizioneUna nave funeraria scoperta a Leka, in Norvegia, cambia la cronologia delle sepolture navali e anticipa la tradizione di secoli. greenme.it

La nave greca scoperta a Gela ha trovato la sua casaÈ il simbolo di una storia millenaria che riaffiora dal mare. Un’icona straordinaria del legame tra passato e futuro, identità e sviluppo di un territorio. Dopo un lungo e complesso percorso, la tanto ... avvenire.it