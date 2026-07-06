Impresa del Tennis Club Treviglio | vince 4-2 a Roma e riconquista la Serie A2 maschile

Il Tennis Club Treviglio fa l’impresa nei play-off del campionato di Serie B1, ottenendo la promozione al termine di una cavalcata sensazionale, dribblando ostacoli che l’hanno resa ancora più difficile, finendo per impreziosire ulteriormente un traguardo di enorme valore. Perché nel 2027 ci sarà il ritorno in Serie A2 a sei anni dall’ultima volta, dopo ben tre stop nei play-off promozione nelle stagioni scorse, e perché il club del presidente Paolo Comotti se l’è meritato muovendosi a piccoli passi, senza proclami e senza modificare mai troppo un team che funziona alla grande proprio perché è sostanzialmente sempre lo stesso, animato da uno spirito di gruppo con pochi eguali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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