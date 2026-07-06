Tennis Serie B1 femminile Il TC Pistoia si prende la Serie A2 È ancora tempo di promozione

La squadra femminile di tennis del Tennis Club Pistoia ha conquistato la promozione in Serie A2, dopo aver subito una sconfitta in Sardegna. Questa seconda promozione in due stagioni ha portato grande gioia alle atlete, nonostante il risultato sfavorevole. La promozione è stata ufficializzata al termine di un match disputato in terra sarda. La squadra ha raggiunto così un nuovo traguardo nel campionato di Serie B1 femminile.

Può una sconfitta far esplodere la gioia, lasciando in dote la seconda promozione in altrettante stagioni? Sì, e lo sanno benissimo le atlete della squadra femminile del Tennis Club Pistoia, che proprio ieri in Sardegna hanno festeggiato la promozione in Serie A2. A fare la differenza, ovviamente, è stata la netta vittoria conquistata poco più di una settimana fa contro le rivali del TC Cagliari A: un 4-0, quello maturato al termine della gara d’andata dei playoff del campionato di Serie B1 a squadre di tennis, che ha visto le giocatrici di Pistoia dare il massimo e riuscire a rifilare un sonoro ko ad una compagine che sul piano qualitativo aveva forse qualcosa in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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