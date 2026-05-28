Associazioni cittadini e realtà del Terzo settore a confronto sul welfare | a Bari il dibattito promosso da Sinistra Italiana
Ieri pomeriggio in piazza Carabellese, nel quartiere Madonnella, si è svolto un incontro promosso da Sinistra Italiana Bari. Alla discussione hanno partecipato associazioni, enti del Terzo settore, gruppi informali, cittadini e cittadine. Il tema centrale era il welfare e le differenze tra le due realtà della città, una attiva e l’altra in difficoltà. L’evento rappresenta la seconda tappa di un percorso di confronto sul tema.
Associazioni, enti del Terzo settore, gruppi informali, cittadine e cittadini. Si è svolto ieri pomeriggio, in piazza Carabellese, nel cuore del quartiere Madonnella, l’incontro organizzato da Sinistra Italiana Bari dal titolo “Le Due Bari: una vive, l’altra resiste”, seconda tappa di un percorso. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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