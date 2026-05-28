Associazioni cittadini e realtà del Terzo settore a confronto sul welfare | a Bari il dibattito promosso da Sinistra Italiana

Notizia in breve

Ieri pomeriggio in piazza Carabellese, nel quartiere Madonnella, si è svolto un incontro promosso da Sinistra Italiana Bari. Alla discussione hanno partecipato associazioni, enti del Terzo settore, gruppi informali, cittadini e cittadine. Il tema centrale era il welfare e le differenze tra le due realtà della città, una attiva e l’altra in difficoltà. L’evento rappresenta la seconda tappa di un percorso di confronto sul tema.