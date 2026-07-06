Impara a comportati morto per le coltellate in spiaggia | killer in fuga Il giallo sul 37enne e la lite a Savona | cosa hanno visto i testimoni

Da open.online 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 37 anni è morto ieri pomeriggio dopo essere stato colpito con un’arma da taglio sulla spiaggia libera di Savona, sotto piazzale Eroe dei Due Mondi. La lite tra le persone coinvolte è avvenuta poco prima dell’aggressione, e alcuni testimoni hanno riferito di aver visto una discussione accendersi prima delle coltellate. Il responsabile si è dato alla fuga e al momento non è stato ancora rintracciato. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto poco dopo.

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Non ce l’ha fatta il 37enne di origine straniera ferito a coltellate ieri pomeriggio sulla spiaggia libera sotto piazzale Eroe dei Due Mondi, al Prolungamento di Savona. L’uomo, senza fissa dimora, è morto nella notte, dopo essere arrivato in condizioni gravissime, in arresto cardiaco, all’ospedale San Paolo di Savona. Era stato intubato e trasportato in codice rosso, poi sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza e trasferito in rianimazione con prognosi riservata fin da subito. Ora si cerca l’uomo che lo ha accoltellato durante una lite, fuggito subito dopo il gesto: l’ipotesi di reato è cambiata da lesioni a omicidio. Cosa raccontano i testimoni dell’accoltellamento. 🔗 Leggi su Open.online

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