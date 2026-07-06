Impara a comportati morto per le coltellate in spiaggia | killer in fuga Il giallo sul 37enne e la lite a Savona | cosa hanno visto i testimoni

Notizia in breve

Un uomo di 37 anni è morto ieri pomeriggio dopo essere stato colpito con un’arma da taglio sulla spiaggia libera di Savona, sotto piazzale Eroe dei Due Mondi. La lite tra le persone coinvolte è avvenuta poco prima dell’aggressione, e alcuni testimoni hanno riferito di aver visto una discussione accendersi prima delle coltellate. Il responsabile si è dato alla fuga e al momento non è stato ancora rintracciato. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto poco dopo.