Torino si finge carabiniere e ruba gioielli e bancomat agli anziani | arrestato – Video

A Torino, un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver si spacciato per un carabiniere e aver truffato anziani. L’individuo si presentava a domicilio, convincendo le vittime a collaborare a false indagini, e successivamente sottraeva denaro, gioielli in oro e carte di credito. Le indagini hanno raccolto prove di questi episodi, durante i quali sono stati effettuati prelievi fraudolenti.

Si fingeva carabiniere, si presentava a casa di cittadini anziani e, dopo averli convinti a collaborare a indagini, portava via denaro contante, monili in oro e carte bancomat, poi utilizzate per prelievi. A carico dell’uomo, un cittadino italiano, la polizia di Torino ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale torinese. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile torinese, hanno permesso di ricostruire un sistematico modus operandi messo in atto a partire dal 24 febbraio scorso ai danni di cittadini ultrasessantacinquenni residenti nel capoluogo piemontese. Secondo quanto emerso, l’indagato agiva...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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