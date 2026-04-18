Suo figlio è coinvolto in una rapina e con la truffa del finto carabiniere ruba denaro e gioielli per 45mila euro a un anziano | arrestato

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Livorno dai carabinieri del Norm, accusato di aver messo in atto una truffa ai danni di un anziano. Secondo quanto riferito, l’individuo avrebbe utilizzato la tecnica del “finto carabiniere” per ottenere circa 45.000 euro in denaro e gioielli. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato e sono ancora in corso le indagini per verificare eventuali altri episodi simili.

Un 30enne campano è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Norm di Livorno in quanto ritenuto presunto autore di una truffa ai danni di un anziano livornese, perpetrata con la tecnica del “finto carabiniere”. Nel corso di un servizio svolto in abiti civili, infatti, carabinieri.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate "E' coinvolto un suo parente", finto carabiniere inventa una rapina in una gioielleria del centro per farsi consegnare i gioielliANCONA - Un finto Carabiniere ha contattato un’anziana, residente nel capoluogo, chiedendole di consegnare i gioielli custoditi in casa per una... La truffa del finto carabiniere. Ruba 30mila euro a una famiglia. Fermato a bordo del taxi: arrestatoSi spaccia per carabiniere e sottrae con l’inganno oltre 30mila euro in contanti e numerosi monili in oro a una donna residente a Parma. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Belforte del Chienti, truffata a 89 anni da due giovani. Suo figlio ha avuto un incidente; Massa, 46enne morto davanti al figlio di 11 anni: tre giovani fermati accusati di omicidio volontario, uno è minorenne; Criticoni: premiate le migliori recensioni del laboratorio di Aiace Vda; Papà morto davanti al figlio, uno dei fermati: Mi ha colpito e io ho reagito. Ecco cosa si sa finora. «Suo marito è coinvolto in una rapina in gioielleria». La moglie consegna tutto l’oro al finto finanziereMACERATA Telefona a casa di un’anziana spacciandosi per un militare della Guardia di finanza, poi si presenta nell’abitazione della vittima e mette a segno un maxi furto. Il raid sabato scorso, ... corriereadriatico.it Rompe il silenzio Dino Basile, il consigliere regionale che, lo scorso 12 aprile, è stato colpito dalla tragica perdita di suo figlio Antonio, morto a soli 21 anni dopo un incidente sulla Lecce-Arnesano. E lo fa affidando ai social un messaggio ricco di dolore ma an - facebook.com facebook L'attrice Giulia Michelini aveva 19 anni quando ha scoperto di essere incinta. I suoi genitori le dicevano che si sarebbe rovinata la vita. Aveva preso l'appuntamento per ab*rtire, poi arrivata in quella stanza ha cambiato idea. Oggi suo figlio ha 21 anni. A Belve x.com