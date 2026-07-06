Imam tra gli studenti | la scuola pubblica deve restare laica e imparziale

Un imam ha parlato davanti a studenti di un istituto scolastico, riaccendendo il dibattito sulla laicità e l’imparzialità della scuola pubblica. La vicenda ha sollevato questioni sul rispetto dei principi di neutralità religiosa nelle istituzioni educative. La discussione si concentra sulla necessità di mantenere separati i ruoli religiosi e scolastici, in un contesto in cui l’educazione deve essere laica e senza influenze di fede. La scuola pubblica è chiamata a garantire un ambiente neutro per tutti gli studenti.

La recente vicenda che ha visto un imam intervenire davanti agli studenti di un istituto scolastico ha riaperto un dibattito che riguarda il ruolo della scuola pubblica e i principi sui quali essa si fonda. Al di là delle diverse opinioni e delle inevitabili polemiche, è giusto interrogarsi su quale debba essere il confine tra il confronto culturale e la presenza di rappresentanti religiosi all’interno delle aule. La scuola italiana è un’istituzione della Repubblica. È il luogo dove si formano i cittadini di domani, dove si insegna il rispetto delle regole, della Costituzione, della legalità e della convivenza civile. È il luogo in cui gli studenti devono imparare a sviluppare il pensiero critico attraverso lo studio, il dialogo e il confronto, senza che nessuno possa sentirsi privilegiato o escluso per la propria appartenenza religiosa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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