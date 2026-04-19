L' imam milanese | Tua figlia deve fare solo casa-scuola senza parlare coi maschi

In una moschea di Milano, un imam di origini marocchine ha espresso una sua interpretazione riguardo ai rapporti tra donne e uomini, affermando che le figlie dovrebbero frequentare solo la scuola e la casa, senza interagire con i maschi. La dichiarazione è stata riportata e pubblicata, suscitando attenzione e commenti tra le persone coinvolte. La questione riguarda le interpretazioni delle norme religiose in ambito familiare e sociale.

In una moschea di Milano, un imam di origini marocchine - secondo quanto riportato e ripreso - ha esposto la propria interpretazione dei precetti religiosi applicati alla vita familiare. In un colloquio documentato dalle telecamere nascoste di Fuori dal coro (Rete 4), ripreso sui social, l'uomo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate “Tua figlia di deve vergognare”. Grande Fratello Vip, choc su Raimondo Todaro: il delirio in CasaNella Casa del Grande Fratello Vip la tensione tra i concorrenti è aumentata nel corso della quinta puntata del reality, in onda lunedì. “Tua figlia si deve vergognare di te”. Grande Fratello Vip, choc su Raimondo TodaroLa tensione nella Casa del Grande Fratello Vip continua a salire e, puntata dopo puntata, i rapporti tra i concorrenti diventano sempre più fragili.