Una scuola ha organizzato una visita in una moschea di Ancona, attirando molte polemiche. La direttrice ha affermato che la scuola è laica e che oltre il 30% degli studenti è musulmano. La visita si inserisce in un fenomeno più ampio di scuole che scelgono i centri islamici come destinazioni per le gite scolastiche. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi la sostiene e chi la critica.

La visita della scolaresca nella moschea di Ancona ha sollevato molte polemiche, perché si inserisce in un ampio contesto in cui le scuole scelgono sempre più spesso i centri islamici per le loro “gite”. A sollevare il caso è stata Silvia Sardone, sempre molto attenta a queste situazioni, ma dopo che il caso è diventato nazionale, il dirigente scolastico ha deciso di intervenire per spiegare la posizione della scuola, creando una ulteriore base per il dibattito pubblico. Il dirigente ha già affrontato il tema con l’Ufficio Scolastico Regionale difendendo la propria posizione ha sottolineato che tutte le famiglie erano state informate preventivamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “La scuola è laica e oltre il 30% degli studenti è musulmano”. Il preside difende così la visita in moschea

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

From Bullied Kid To Shaykh To Millions | The Real Story Behind The Viral Clips

Notizie e thread social correlati

Scuola in visita alla moschea, la Lega s’infuria. Ma la preside difende la scelta: “Nessuna finalità confessionale”Una scuola di Trezzo ha organizzato una visita didattica alla moschea di Mezzago, suscitando le critiche della Lega rappresentata dalla vice...

Scuola Maggini, il preside Sallese rompe il silenzio sulla gita in moschea: «Difendo i miei docenti e la nostra autonomia» - VIDEOIl dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle ha dichiarato di aver difeso i docenti e l’autonomia scolastica durante la visita...

Temi più discussi: La Scuola Superiore della Magistratura: criticità e proposte di riforma; In moschea col velo: ancora una scuola in gita nel luogo di culto islamico; C’è testardaggine nella spiritualità ma anche nei conventi entrano i topi; Alunni in moschea, il preside 'esperienza interculturale non proselitismo'.

Nelle #scuole italiane spesso manca l'alternativa all'IRC ed è diffuso il #confessionalismo. Aiutaci a rendere la scuola più laica e a dare supporto a studenti e genitori che si rivolgono all'Uaar. Iscriviti o rinnova per il 2026! uaar.it/adesione x.com

Canto natalizio senza Gesù. La querelle in Regione. Conti: La scuola è laicaIl caso del canto di Natale modificato alla elementare San Giovanni Bosco di Reggio finisce sul tavolo della Regione, che non osteggia la scelta dell’istituto, anzi. La laicità della scuola non ... ilrestodelcarlino.it

I genitori insorgono: L’istruzione è laica. La Madonna di San Luca resta fuori dalla scuolaDopo lo sfregio del furto, il gran rifiuto. L’icona della Madonna di San Luca – che solo alcune settimane fa era stata oggetto di un furto di alcuni preziosi che la adornavano – non entrerà alla ... quotidiano.net