Il water resiste il civismo no
Nel fine settimana, alcuni individui hanno danneggiato i bagni pubblici dei giardini comunali di Monte San Savino. Le strutture sono state prese di mira, con evidenti segni di vandalismo. Nessuna persona è stata identificata sul luogo al momento dell’accaduto. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi. Le autorità hanno avviato indagini per individuare i responsabili. Nessun danno è stato segnalato alle altre aree dei giardini.
Nel fine settimana qualcuno ha deciso che i bagni pubblici dei giardini comunali di Monte San Savino fossero il posto ideale dove dare sfogo alla propria rabbia. Il risultato? Sanitari divelti, ceramiche in frantumi e un servizio pubblico fuori uso. Sui social è partita la gara alle soluzioni: telecamere, ronde, lavori socialmente utili, pene medievali e risarcimenti fino all’ultimo centesimo. Tutto comprensibile. Ma il punto resta sempre lo stesso: bastano pochi imbecilli per togliere un servizio a un’intera comunità. Alla fine il conto lo pagano i cittadini. I vandali, invece, sperano probabilmente che qualcuno tiri lo sciacquone anche sulle loro responsabilità. 🔗 Leggi su Lortica.it
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WATER RESISTENT NON SIGNIFICA IMPERMEABILE. Spesso confondiamo questa sigla sul fondello come un brevetto da sub! Ma in realtà (come scritto in ogni manuale quando acquisti un orologio) i livelli di impermeabilità sono: 30 metri (water resistent): facebook
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