Lanciano il centrodestra si spacca | FI e FdI contestano il civismo

A Lanciano, il centrodestra si trova diviso dopo che le segreterie di Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno espresso critiche nei confronti del sostegno del consigliere comunale a un candidato avversario. Le due formazioni chiedono al sindaco di intervenire per mantenere l'unità della coalizione e di garantire una linea condivisa nelle prossime scelte politiche. La discussione riguarda il ruolo del consigliere e la posizione ufficiale dei partiti nel contesto locale.

? Cosa sapere FI e FdI contestano a Lanciano il sostegno del consigliere Enzo Di Diego a Menna.. Le segreterie chiedono al sindaco di garantire l'unità della coalizione del centrodestra.. A Lanciano la politica si sposta dai palazzi ai marciapiedi con le tensioni esplose tra Forza Italia e Fratelli d’Italia dopo la scelta del consigliere provinciale Enzo Di Diego di sostenere la maggioranza guidata da Francesco Menna. Le segreterie locali del centrodestra chiedono ora che il primo cittino torni a garantire l’unità della coalizione, contestando le recenti dichiarazioni di Filippo Paolini sulla centralità del civismo rispetto ai partiti. Il fronte delle segreterie contro il trasformismo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lanciano, il centrodestra si spacca: FI e FdI contestano il civismo Notizie correlate Sondaggi politici, il centrodestra supera il campo largo: FdI, Lega e FI recuperano terrenoIl centrodestra supera il campo largo nell'ultimo sondaggio dell'Agenzia Dire-Tecnè. Leggi anche: Vertice FdI-Fi in Campania: via all'unità del centrodestra verso le comunali Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lanciano, scossa nel centrodestra: Il sindaco Paolini chiarisca da che parte sta; Lanciano, il centrodestra incalza Filippo Paolini: Chiarezza sul ruolo dei partiti. Tensioni sul caso Enzo Di Diego; Provincia, il consigliere di centrodestra Di Diego appoggia Menna; Provincia: a un mese dall’elezione con il centrodestra, Di Diego annuncia l’appoggio a Menna. Massafra, da grande nemico ad alleato: il centrodestra governa in cittàC’è un profumo nuovo che aleggia nei corridoi del Comune di Massafra. È il sentore inconfondibile del polpettone civico che si sta trasformando in un raffinato soufflé di centrodestra. lagazzettadelmezzogiorno.it Milano, centrodestra alla ricerca del candidato sindaco. La Lega chiama Alessandro Spada, ex presidente di Assolombarda. In gioco anche Maurizio Lupi e Antonio CivitaPer il centrodestra al momento sono in gioco Maurizio Lupi, investito da Ignazio La Russa ma non gradito a Forza Italia, e Antonio Civita, lanciato da Gabriele Albertini. A sinistra sono stati fatti i ... milano.corriere.it In Lombardia non c’è rischio siccità come nel 2023, ma Anbi e Arpa lanciano l’allarme. Strategie. Di Giovanni Seu Meno 17 per cento di acqua rispetto alla media e volumi dimezzati nel 2026. Neve tardiva e scioglimento rapido limitano l’apporto idrico ai te - facebook.com facebook