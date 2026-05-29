"Altopascio a testa alta". Si chiamerà così il nuovo movimento civico che sta nascendo all’ombra della Smarrita. Un contenitore trasversale che si allinea all’attività da anni svolta dal gruppo "Altopascio al centro", con i consiglieri comunali Marco Ciranna e Alessandro Remaschi. Tutto ciò potrebbe poi preludere alla discesa in campo dell’attuale assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei. Questa iniziativa rappresenta un ponte fra società e civismo che avrà riflessi sulle prossime amministrative. Sì, perché a giugno, il neonato movimento organizzerà incontri sui temi più pressanti per la cittadina del Tau, viabilità (circonvallazione in primis), attività produttive, lavoro, sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Altopascio a testa alta“. Il civismo scalda i motori per il dopo D’Ambrosio

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