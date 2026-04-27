Tor San Lorenzo pistola con matricola abrasa in casa | arrestato

Nella serata del 27 aprile, i carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, dopo averlo trovato in casa in possesso di una pistola con matricola abrasa. L’arma era nascosta all’interno dell’abitazione, dove sono stati rinvenuti anche altri oggetti sospetti. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ardea, 27 aprile 2026 – I carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne del posto, con precedenti, gravemente indiziato del reato di detenzione abusiva di arma da sparo clandestina. L’operazione è scaturita nel pomeriggio a seguito dello sviluppo di una segnalazione pervenuta dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Le informazioni acquisite hanno permesso ai militari di avviare un’incisiva attività d’indagine, condotta con il coordinamento della Centrale Operativa della Compagnia di Anzio. Nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola marca “Bruni” calibro 8, priva di munizionamento e con matricola abrasa.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Notizie correlate

Ardea. Trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa. I Carabinieri arrestano 28enne di Tor San LorenzoCronache Cittadine ARDEA TOR SAN LORENZO– I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza di reato L'articolo...

Siracusa, gira in via Acradina con una pistola con matricola abrasa e un etto di hashish: arrestato 50enneUn arresto a Siracusa, dove un uomo di 50 anni è stato fermato nel pomeriggio di ieri in via Acradina e trovato in possesso di una pistola modificata...

Tutti gli aggiornamenti

Arresto a Marina Tor San Lorenzo: scoperta pistola clandestina in casa di un 28enneUn’operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto in flagranza di reato di un 28enne residente nella zona di Marina Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, gravemente indiziato per detenzione abusiva ... msn.com

Tor San Lorenzo, rapina choc al distributore di benzina. Donna minacciata con la pistolaSi è ritrovata una pistola puntata sulla fronte, trascinata per il collo e minacciata. Nuovo agguato e nuovo incubo per una donna sola di notte, questa volta a Marina di Tor San Lorenzo. Domenica sera ... ilmessaggero.it