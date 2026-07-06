Prima del vertice NATO di Ankara, sono circolati numerosi meme che hanno preso di mira la riunione e i suoi protagonisti. Nel frattempo, si sono intensificati i commenti pubblici e le dichiarazioni di alcuni rappresentanti politici riguardo alle posizioni di alcuni leader. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali che confermassero o smentissero le voci, né modifiche formali agli incontri previsti.

Capisco che alla vigilia del vertice Nato di Ankara l’atteggiamento di Donald Trump nei confronti dell’Italia e dell’Europa sia un argomento serio, con la minaccia del disimpegno americano dall’alleanza atlantica in parte già in atto e con i timori di Palazzo Chigi per le possibili tensioni con Giorgia Meloni (ho letto che nei giorni scorsi la nostra presidente del Consiglio avrebbe addirittura chiamato Erdogan per chiedergli di organizzare il vertice in modo da ridurre i rischi di trasformarlo in una tribuna per gli sfoghi del presidente americano). Ma per quanto tutto questo possa senz’altro giustificare l’apertura delle prime pagine dei... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il vertice di Ankara, e l’avvilente guerra dei meme che lo anticipa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trump, attacco shock a Meloni prima del vertice di Ankara: posta un meme con la premier e invoca un «ordine restrittivo»Nella sera italiana, un post su Truth di Donald Trump ha mostrato un meme in cui la premier italiana appare in atteggiamento di adorazione nei...

Vertice Nato, Ankara blindata per l'arrivo dei leaderAnkara si sta preparando per il vertice Nato del 7 e 8 luglio, con un dispositivo di sicurezza che coinvolge 70mila persone, tra cui 55mila forze di...

Temi più discussi: Nato, vertice ad Ankara: chi partecipa e quali sono i temi in agenda; La Turchia apre la sfida della Nato 3.0: Ankara come snodo dell’Alleanza Atlantica che verrà; Al vertice di Ankara nasce la Nato europea, incognita Trump; UCRAINA. BRUNETTA: RUSSIA STA PERDENDO LA GUERRA E LA TESTA, DA VERTICE NATO DI ANKARA SERVE RISPOSTA EUROPEA FORTE E CHIARA.

Trump: Siamo i più potenti. E per il vertice di Ankara prepara la carta Erdogan x.com

Il Presidente della Corea del Sud parteciperà al vertice NATO di Ankara. reddit

Vertice Nato il 7 e l'8 luglio ad Ankara: chi partecipa e quali sono i temi sul tavoloLeggi su Sky TG24 l'articolo Vertice Nato il 7 e l'8 luglio ad Ankara: chi partecipa e quali sono i temi sul tavolo ... tg24.sky.it

Vertice Nato ad Ankara, il governo verso l’incognita Trump. Crosetto: Gli impegni saranno rispettatiIl ministro della Difesa, Guido Crosetto, e la premier Meloni. (Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse) Un ... msn.com