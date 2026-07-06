Vertice Nato Ankara blindata per l' arrivo dei leader

Ankara si sta preparando per il vertice Nato del 7 e 8 luglio, con un dispositivo di sicurezza che coinvolge 70mila persone, tra cui 55mila forze di polizia e gendarmeria. Le autorità hanno istituito restrizioni al traffico, vietando l’accesso ai mezzi pesanti e ai monopattini nelle zone considerate sensibili. La città è circondata da barriere e controlli rafforzati per accogliere i leader stranieri.

La capitale turca Ankara si prepara ad accogliere il vertice della Nato, 7 e 8 luglio, con un imponente dispositivo di sicurezza. Saranno impiegati 70mila addetti, tra cui 55mila tra polizia e gendarmeria: introdotte anche limitazioni al traffico, con il divieto di accesso ai mezzi pesanti e ai monopattini nelle aree sensibili. Sistemate anche le strade destinate ai cortei ufficiali. Tra i leader attesi al summit anche il presidente statunitense Donald Trump. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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