Il Var l' espulsione di Balogun le smorfie | il discorso di Trump sul calcio

Da video.gazzetta.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Donald Trump ha dichiarato di aver contattato direttamente la FIFA affinché permettesse a Balogun, attaccante statunitense, di giocare negli ottavi di finale dopo aver ricevuto un cartellino rosso contro la Bosnia. Ha spiegato di aver agito in prima persona per far sì che l’espulsione non impedisse al giocatore di scendere in campo. La partita è stata accompagnata da decisioni del Var, un’espulsione e alcune smorfie durante l’evento.

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Donald Trump ha confessato ai giornalisti di essersi mosso in prima persona perché la Fifa facesse un passo indietro e permettesse a Balogun, centravanti degli USA, di scendere in campo per gli ottavi di finale nonostante il cartellino rosso rimediato contro la Bosnia. Per giustificare quanto accaduto, il presidente degli Stati Uniti critica l'arbitro, Biden e una molteplicità di elementi consolidatisi da anni nel mondo del pallone: la slow-motion durante la review al Var, il meccanismo delle squalifiche e non solo. Guarda il video. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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