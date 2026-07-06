Il turismo vola | arrivi in crescita in Puglia nei primi sei mesi +7,4%

Nei primi sei mesi del 2026, la regione ha registrato un aumento del 7,4% degli arrivi turistici rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita si conferma tra le più alte in Italia, con un incremento di oltre sette punti percentuali. I dati riguardano il flusso di visitatori italiani e stranieri, senza specificare le modalità di viaggio o le provenienze. La statistica si riferisce esclusivamente ai primi sei mesi dell’anno in corso.

La Puglia è tra le regioni italiane che, nei primi sei mesi del 2026, ha visto crescere maggiormente il numero di turisti: +7,43% rispetto ad un anno fa. È quanto emerge. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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