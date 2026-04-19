Turismo Emilia-Romagna in crescita anche d’inverno | +4,4% di presenze nei primi due mesi dell' anno
Nei primi due mesi dell’anno, le presenze turistiche in Emilia-Romagna sono aumentate del 4,4 per cento. I dati mostrano che l’incremento non riguarda solo il periodo estivo, ma si mantiene anche durante i mesi invernali. Questa crescita conferma una stabilità nel settore turistico, con una tendenza alla prolungata durata della stagione.
Non solo durante l’estate. Il turismo in Emilia-Romagna inaugura il 2026 con un segno positivo anche nei mesi invernali, confermando una tendenza ormai strutturale di progressiva estensione della stagione turistica. Nel bimestre gennaio-febbraio si registrano 1.102.242 arrivi e 2.702.440.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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