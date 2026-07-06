Il governatore ha introdotto una misura che, secondo alcuni osservatori, rischia di cambiare il volto della regione, trasformandola in una zona prevalentemente residenziale. La proposta riguarda il cosiddetto South Working, una forma di lavoro agile che, in base alle interpretazioni, potrebbe portare a una concentrazione di abitazioni più che a un miglioramento delle condizioni lavorative. La decisione sta suscitando reazioni e critiche, anche perché sembra avere ripercussioni più ampie sulla struttura territoriale.

C’è una misura che racconta molto più della Sicilia di quanto probabilmente intendesse raccontare chi l’ha ideata, il governatore Renato Schifani. Perché il punto non è il lavoro agile. Il punto è l’idea di sviluppo che c’è dietro. La Sicilia ha trovato il modo di fermare l’emigrazione dei giovani. O almeno di provarci. Non creando grandi imprese, non attirando investimenti, non costruendo un ecosistema dell’innovazione, non rendendo competitive le università o i servizi. Più semplicemente: pagando le aziende del Nord perché lascino lavorare i loro dipendenti dalla Sicilia. Si chiama South Working, ma potrebbe chiamarsi «restanza assistita».... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il South Working di Schifani trasforma la Sicilia in una periferia residenziale

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