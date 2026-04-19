South Working come funziona il bonus di 30mila euro per i lavoratori che si trasferiscono in Sicilia
Il governo ha introdotto South Working, un incentivo che prevede un bonus di 30mila euro alle aziende che assumono lavoratori in smart-working provenienti dalla Sicilia. Questa misura mira a favorire il trasferimento di professionisti in regione, offrendo un sostegno economico alle imprese che integrano nel loro organico lavoratori che operano da remoto. L'iniziativa si rivolge esclusivamente alle aziende e ai lavoratori coinvolti nel progetto.
Si chiama South Working ed è l'incentivo concesso alle aziende che assumono lavoratori che operano in smart-working dalla Sicilia. L'obiettivo? Limitare la fuga di cervelli e favorire il ritorno nella propria terra natale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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