Schifani | focus su economia e South Working per i giovani siciliani

Il presidente del Senato ha annunciato un focus su temi come l’economia e il fenomeno del South Working, con particolare attenzione alle opportunità per i giovani siciliani. Sono stati menzionati incentivi finanziari destinati all’acquisto della prima casa, con l’obiettivo di favorire la permanenza dei giovani nell’isola. Il dibattito si concentra sulle strategie per contrastare la fuga di cervelli e incentivare il lavoro a distanza nella regione.

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