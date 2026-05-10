Schifani | focus su economia e South Working per i giovani siciliani
Il presidente del Senato ha annunciato un focus su temi come l’economia e il fenomeno del South Working, con particolare attenzione alle opportunità per i giovani siciliani. Sono stati menzionati incentivi finanziari destinati all’acquisto della prima casa, con l’obiettivo di favorire la permanenza dei giovani nell’isola. Il dibattito si concentra sulle strategie per contrastare la fuga di cervelli e incentivare il lavoro a distanza nella regione.
? Punti chiave Come può il South Working fermare la fuga dei giovani siciliani?. Quali nuovi incentivi finanzieranno l'acquisto della prima casa per i ragazzi?. Come verranno utilizzati i cinque miliardi di avanzo regionale?. Cosa cambierà per chi vive nelle periferie con il progetto Liberi di scegliere?.? In Breve Avanzo economico regionale di cinque miliardi di euro con entrate fiscali in crescita.. Progetto Liberi di scegliere e finanziamenti regionali per la piazza dello Zen.. Misure Irfis per abbattere interessi prestiti e costi mutui prima casa.. Recupero di cinquemila litri al secondo nelle reti idriche tramite dissalatori.. A Palazzo d’Orleans, Renato Schifani ha delineato la strategia per l’ultimo anno di legislatura puntando tutto sulla stabilità economica e sul futuro dei giovani siciliani.🔗 Leggi su Ameve.eu
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