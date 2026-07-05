Novak Djokovic ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon 2026, vincendo contro il russo Roman Safiullin in quattro set. La partita si è conclusa con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-3, 3-6, 6-3 dopo tre ore e 25 minuti di gioco. Djokovic, numero 8 del mondo e settima testa di serie, ha battuto il record di vittorie di Federer nel torneo.

(Adnkronos) - Novak Djokovic avanza ai quarti di finale di Wimbledon 2026. Oggi, domenica 5 luglio, sul campo centrale, il tennista serbo, numero 8 del mondo e settima testa di serie, supera il russo Roman Safiullin, numero 132 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-3, 3-6, 6-3 dopo tre ore e 25 minuti. Il 39enne di Belgrado conquista la vittoria numero 106 a Wimbledon, superando il record di Roger Federer che aveva collezionato 105 successi ai 'Championships'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Wimbledon, Djokovic batte Safiullin in 4 set, avanza ai quarti e batte il record di Federer

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