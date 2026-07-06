Il sindaco di Panama ha nascosto gli AirTag negli aiuti umanitari per il Venezuela per vedere dove finisce davvero la beneficenza

Il sindaco di Città di Panama ha inserito AirTag nei pacchi di aiuti umanitari destinati al Venezuela dopo il terremoto del 24 giugno. L’obiettivo era tracciare il percorso della beneficenza e verificare dove arrivavano realmente i pacchi. La scoperta è stata fatta durante un controllo di routine. L’azione ha sollevato polemiche e richieste di chiarimenti sulla trasparenza delle operazioni di aiuto umanitario. La polizia ha avviato un’indagine per accertare eventuali violazioni.

Il sindaco di Città di Panama, Mayer Mizrachi, ha nascosto alcuni AirTag all’interno dei pacchi di aiuti umanitari inviati in Venezuela dopo il doppio terremoto del 24 giugno. Lo ha fatto, ha spiegato su Instagram, per rendere conto ai cittadini che avevano donato e mostrare dove finiscono i loro contributi. Il tracciamento ha permesso di scoprire che parte dei dispositivi si trova a La Guaira, la zona più colpita, mentre uno è finito a Maturín, a oltre 400 chilometri di distanza. L’idea dei localizzatori negli aiuti. Nei giorni successivi al sisma, secondo quanto riferito da Mizrachi, la sola amministrazione della capitale ha raccolto circa 100 tonnellate di aiuti. 🔗 Leggi su Open.online

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