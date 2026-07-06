il sarzana diventa maggiorenne diciottesimo anno in serie a1

Notizia in breve

L’Hockey Sarzana ha raggiunto la diciottesima stagione in serie A1, segnando il suo diciottesimo anno nel massimo campionato nazionale. La squadra si è formata in un sabato pomeriggio degli anni Novanta, quando le vecchie divisioni tra le formazioni locali sono state superate con la fondazione del nuovo club. La decisione di creare l’Hockey Sarzana è stata presa dal presidente Maurizio Corona, che aveva come obiettivo la promozione in serie A1.