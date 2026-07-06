Il Sarzana diventa maggiorenne Diciottesimo anno in serie A1
L’Hockey Sarzana ha raggiunto la diciottesima stagione in serie A1, segnando il suo diciottesimo anno nel massimo campionato nazionale. La squadra si è formata in un sabato pomeriggio degli anni Novanta, quando le vecchie divisioni tra le formazioni locali sono state superate con la fondazione del nuovo club. La decisione di creare l’Hockey Sarzana è stata presa dal presidente Maurizio Corona, che aveva come obiettivo la promozione in serie A1.
Quando in un sabato pomeriggio di inizio anni Novanta la vecchia guardia dell’hockey sarzanese firmò la “pace“ mettendo fine al derby infinito tra Aps Sarzana e Pro Sarzana, che aveva per anni infiammato e diviso la città, decidendo di fondare l’Hockey Sarzana il presidente Maurizio Corona fissò l’obiettivo della serie A1. Un proclama che sembrava impossibile per un club rinato dalle ceneri e costretto a ripartire dal basso. Senza una pista e costretto a giocare le gare casalinghe il sabato pomeriggio sul parquet della palestra del liceo “Parentucelli“. Oggi, a distanza di trent’anni da quella storica ricostruzione, l’Hockey Sarzana diventa maggiorenne. 🔗 Leggi su Lanazione.it
GIORGIA SOPRAVVIVE A 100 LAVORI PER 24 ORE!
Notizie e thread social correlati
Serie A1. Cp, congedo divertente ma amaro. Nella girandola di gol vince il SarzanaNell’ultima giornata di Serie A1, il Cp Grosseto ha concluso la stagione con una sconfitta per 6-7 contro il Sarzana.
Hockey A1. Follonica bene. Lodi abbattuto. Ora il SarzanaNel campionato di hockey A1, il Follonica ha ottenuto una vittoria importante contro l’Amatori Lodi con il punteggio di 5-3 nell’ultima giornata di...