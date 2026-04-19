Nel campionato di hockey A1, il Follonica ha ottenuto una vittoria importante contro l’Amatori Lodi con il punteggio di 5-3 nell’ultima giornata di regular season. La squadra ha mostrato un buon livello di gioco, concludendo così un ciclo di partite positivamente. Ora si prepara ad affrontare la prossima sfida contro il Sarzana, che rappresenta il prossimo impegno nel calendario stagionale.

E’ un bel Follonica quello che supera, nell’ultima gara di regular season, l’ Amatori Lodi con il punteggio di 5-3. Una sfida, quella del Capannino, che ha visto i biancazzurri rialzare la testa dopo la brutta sconfitta di Forte dei Marmi. Pronti via e i biancazzurri si trovano subito sotto nel punteggio. E’ Giovannetti a trovare il pertugio giusto per bucare Mugnaini. I ragazzi del Golfo però si scuotono e impattano con Fantozzi. Passano pochi secondi e il raddoppio lo firma Francesco Banini. Sembra fatta ma il Lodi pareggia prima della fine del primo tempo ancora con Giovannetti. A pochi secondi dalla sirena è ancora Fantozzi a gonfiare la rete difesa dall’ex Barozzi, dopo comunque un rigore sbagliato da Francesco Banini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Hockey A1. Follonica bene. Lodi abbattuto. Ora il Sarzana

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