Serie A1 Cp congedo divertente ma amaro Nella girandola di gol vince il Sarzana

Nell’ultima giornata di Serie A1, il Cp Grosseto ha concluso la stagione con una sconfitta per 6-7 contro il Sarzana. La partita si è conclusa con un finale molto combattuto, caratterizzato da una serie di gol da entrambe le parti. La squadra di casa ha terminato il campionato al decimo posto, in una sfida che ha portato a un risultato imprevedibile e ricco di emozioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui