Serie A1 Cp congedo divertente ma amaro Nella girandola di gol vince il Sarzana
Nell’ultima giornata di Serie A1, il Cp Grosseto ha concluso la stagione con una sconfitta per 6-7 contro il Sarzana. La partita si è conclusa con un finale molto combattuto, caratterizzato da una serie di gol da entrambe le parti. La squadra di casa ha terminato il campionato al decimo posto, in una sfida che ha portato a un risultato imprevedibile e ricco di emozioni.
Il Cp Grosseto perde col Sarzana (6-7 il finale) nell’ultimo impegno della stagione e chiude al decimo posto. Il Cp va in vantaggio dopo appena 38 secondi con un gran tiro di Stefano Paghi, autore di una stagione sopra le righe. Al 7’ Rubio trova il pareggio, ma dopo appena cinque secondi dalla ripresa del gioco il capitano biancorosso Pablo Saavedra mette alle spalle del portierino follonichese Alessandro Grossi. Al 9’ è Munnè a battere Squarcia per la seconda volta. Il talentuoso numero uno del Cp al 15’ deve lasciare la porta per due minuti all’esordiente Mattia Marinoni, che lascia le cose come stanno, con la squadra in inferiorità numerica.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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