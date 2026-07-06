il robot umanoide atlas star ai mondiali di calcio

Hyundai Motor ha presentato il robot umanoide Atlas ai Mondiali di calcio 2026. L'evento ha mostrato le capacità tecniche del robot, evidenziando i progressi nel progetto. L'azienda sta preparando la produzione di massa e l'impiego del robot negli stabilimenti. La presentazione si è svolta durante l'evento sportivo, senza ulteriori dettagli sui dettagli tecnici o sui piani futuri.

AGI - Hyundai Motor ha mostrato il suo robot umanoide Atlas ai Mondiali di calcio 2026, mettendo in mostra i progressi tecnici del progetto mentre l'azienda coreana si prepara alla produzione di massa e all'impiego negli stabilimenti. Durante gli ottavi di finale tra Brasile e Norvegia, allo stadio di New YorkNew Jersey, domenica, Atlas, sviluppato dalla divisione Boston Dynamics di Hyundai, ha attraversato il tunnel dei giocatori e ha eseguito diverse esultanze da gol, tra cui la celebrazione del surf dell'attaccante brasiliano Matheus Cunha e il gesto della camera della stella sudcoreana Son Heung-min, prima di consegnare il pallone all'arbitro. 🔗 Leggi su Agi.it

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Whirlybird | Atlas | Boston Dynamics

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