L’AI prende corpo | arriva Melody il robot umanoide di Realbotix

Durante la conferenza Bitcoin 2026 a Las Vegas, è stato presentato Melody, un robot umanoide prodotto dall'azienda Realbotix. La macchina fa parte della serie M e si propone di integrare l'intelligenza artificiale nei servizi di accoglienza. La sua presenza segna un passo avanti nel settore dei robot umanoidi e delle tecnologie AI applicate ai servizi di assistenza.

? Cosa sapere Realbotix presenta il robot umanoide Melody alla Bitcoin 2026 Conference a Las Vegas.. Il modello della serie M punta a integrare l'intelligenza artificiale nei servizi di accoglienza.. Il Venetian Resort di Las Vegas ospiterà Melody, l’ultimo modello umanoide della serie M sviluppato da Realbotix, durante la Bitcoin 2026 Conference programmata dal 27 al 29 aprile. La società canadese specializzata in robotica punta tutto sulla fisicità dell’intelligenza artificiale, cercando di superare il limite del software confinato agli schermi per offrire un interlocutore capace di mantenere il contatto visivo con l’utente. Dalla schermata al volto fisico: la nuova interfaccia dei servizi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’AI prende corpo: arriva Melody, il robot umanoide di Realbotix Notizie correlate HONOR al MWC 2026: la visione dell’AI prende forma tra Robot Phone, robot umanoide e nuovo Magic V6Al Mobile World Congress 2026, HONOR rilancia con decisione la sua idea di Augmented Human Intelligence (AHI) e accelera l’ALPHA PLAN, un percorso... Sembra una donna ma è un robot, start up lancia un nuovo robot umanoide: pelle calda ed espressioni realistiche – VideoLa start up di robotica, DroidUp, ha presentato Moya un umanoide incredibilmente simile a un umano.