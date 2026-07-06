Il ritorno della stella marina girasole tra le più grandi al mondo | avvistata di nuovo dopo dieci anni

Al largo della California settentrionale sono state avvistate di nuovo 18 stelle marine girasole, una specie tra le più grandi al mondo, dopo dieci anni. Queste stelle marine sono quasi scomparse a causa di una malattia che le ha decimate. La loro presenza è importante perché aiutano a controllare la crescita dei ricci di mare viola e contribuiscono alla salvaguardia delle foreste di alghe.

Avvistate al largo della California settentrionale 18 stelle marine girasole, una specie quasi scomparsa per una malattia devastante. Il loro ritorno è cruciale: contrastano l'enorme presenza dei ricci di mare viola e aiutano a salvare le foreste di alghe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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