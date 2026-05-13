Dopo un periodo segnato dalla pandemia, i dati ufficiali mostrano un calo significativo dei decessi legati alle principali cause di mortalità nel paese. Il nuovo rapporto dell’istituto di statistica evidenzia come, per la prima volta dopo diversi anni, i numeri sulla mortalità non siano più caratterizzati da un trend di crescita costante. Tuttavia, il documento mette in luce anche alcune criticità che potrebbero influenzare la situazione nei prossimi anni.

P er la prima volta dopo anni, i numeri della mortalità in Italia smettono di raccontare un’emergenza continua. Gli ultimi dati diffusi dall’Istat, restituiscono l’immagine di un Paese che, lentamente, sembra essersi lasciato alle spalle il peso più duro della pandemia. Il 20232024 segna, infatti, un netto calo dei decessi e un ritorno a livelli molto simili a quelli precedenti al Covid, come se il Paese avesse finalmente ricominciato a respirare con un ritmo più naturale. Secondo il report, tuttavia, se il 2023 è stato l’anno della “grande ritirata” per i killer più temuti, virus e malattie croniche, è stato anche quello dell’arrivo di nuove insidie, piccoli “nemici invisibili” che hanno ricominciato a correre.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo gli anni difficili della pandemia, l’Italia ritrova un equilibrio dimenticato. Calano drasticamente i decessi legati ai grandi killer, ma il nuovo report istat rivela le grandi sfide del futuro

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