Scoperte 5,5 milioni di api in un cimitero di New York | Tra le più grandi aggregazioni al mondo sono preziose
Gli entomologi hanno individuato nel cimitero East Lawn di Ithaca, nello Stato di New York, un'aggregazione di circa 5,5 milioni di api. Si tratta di una delle più grandi concentrazioni di api mai registrate, una scoperta che ha suscitato grande interesse tra gli studiosi. La presenza di così tante api in un'area così vasta rappresenta un fenomeno eccezionale nel mondo della ricerca entomologica.
Presso il cimitero East Lawn di Ithaca, una città dello Stato di News York, gli entomologi hanno fatto una scoperta sorprendente: un'immensa aggregazione di 5,5 milioni di api. Secondo i ricercatori si tratta di una delle più grandi del mondo. Sono insetti molto preziosi per l'impollinazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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