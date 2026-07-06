Durante il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, Paul McCartney ha suonato dal vivo “I Want To Hold Your Hand” per la prima volta in oltre sessant’anni. L’ex Beatles si è esibito tra gli invitati, offrendo un momento musicale speciale. L’evento ha visto anche la presenza di Stevie Nicks, che ha partecipato come ospite. McCartney ha deciso di omaggiare i novelli sposi con questa esibizione durante la cerimonia.

Dopo Stevie Nicks, anche Paul McCartney, tra gli invitati eccellenti del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, ha voluto omaggiare i novelli sposi con un’esibizione. Secondo quanto riportato da People, il musicista ha eseguito dal vivo I Want to Hold Your Hand dei Beatles –per la prima volta dal 1964– durante i festeggiamenti nuziali della popstar e del tight end dei Kansas City Chiefs. «Dopo la cerimonia, la madre di Taylor, Andrea, ha invitato tutti nella sala del ricevimento, dove era stato allestito il palco», ha riferito una fonte alla testata. Secondo setlist.fm, prima di venerdì, Macca non cantava il brano dal concerto dei Fab Four al Paramount Theater di New York, nel settembre 1964. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il regalo di nozze di Paul McCartney per Taylor Swift: l’ex Beatles ha suonato dal vivo “I Want To Hold Your Hand” per la prima volta in oltre sessant’anni

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Paul McCartney's Special Wedding Gift to Taylor Swift & Travis Kelce Has Everyone Talking

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