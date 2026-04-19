Paul McCartney prima dei Beatles | il ritorno a Dungeon Lane

Da panorama.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A ottantatré anni, Paul McCartney si è recentemente concentrato su un ritorno alle origini, focalizzandosi su un quartiere di Liverpool chiamato Dungeon Lane. Prima di diventare famoso con i Beatles, l’artista ha vissuto in quella zona. La sua visita a Dungeon Lane è avvenuta in un momento di riflessione personale, lontano dai riflettori, e ha coinvolto anche incontri con alcuni residenti locali. Questi eventi sono stati documentati da vari testimoni e hanno attirato l’attenzione dei media.

A ottantatré anni, Paul McCartney non celebra più la propria storia: la mette in discussione. Il nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, in uscita a maggio, non aggiunge un capitolo, l’ennesimo, al racconto dei Beatles, ma ne sospende la narrazione, riportandola a un tempo in cui nulla era ancora fissato e niente trasformato in mito. Il punto di partenza è un luogo preciso e insieme marginale: Dungeon Lane, una strada qualunque della Liverpool del dopoguerra. Non una geografia celebrata, ma uno squarcio urbano fatto di case modeste, pomeriggi senza direzione e una quotidianità essenziale attraversata dallo scorrere lento del fiume Mersey. McCartney sceglie questo spazio non per la sua eccezionalità, ma per la sua normalità.🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Paul McCartney prima dei Beatles: il ritorno a Dungeon Lane

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