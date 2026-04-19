Paul McCartney prima dei Beatles | il ritorno a Dungeon Lane

A ottantatré anni, Paul McCartney si è recentemente concentrato su un ritorno alle origini, focalizzandosi su un quartiere di Liverpool chiamato Dungeon Lane. Prima di diventare famoso con i Beatles, l’artista ha vissuto in quella zona. La sua visita a Dungeon Lane è avvenuta in un momento di riflessione personale, lontano dai riflettori, e ha coinvolto anche incontri con alcuni residenti locali. Questi eventi sono stati documentati da vari testimoni e hanno attirato l’attenzione dei media.

A ottantatré anni, Paul McCartney non celebra più la propria storia: la mette in discussione. Il nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, in uscita a maggio, non aggiunge un capitolo, l’ennesimo, al racconto dei Beatles, ma ne sospende la narrazione, riportandola a un tempo in cui nulla era ancora fissato e niente trasformato in mito. Il punto di partenza è un luogo preciso e insieme marginale: Dungeon Lane, una strada qualunque della Liverpool del dopoguerra. Non una geografia celebrata, ma uno squarcio urbano fatto di case modeste, pomeriggi senza direzione e una quotidianità essenziale attraversata dallo scorrere lento del fiume Mersey. McCartney sceglie questo spazio non per la sua eccezionalità, ma per la sua normalità.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Paul McCartney prima dei Beatles: il ritorno a Dungeon Lane Notizie correlate Paul McCartney annuncia il nuovo album “The Boys of Dungeon Lane”: un viaggio intimo nelle sue originiPaul McCartney torna con “The Boys of Dungeon Lane”, il nuovo album in uscita il 29 maggio. Paul McCartney annuncia un nuovo album: si intitolerà “The Boys of Dungeon Lane” e uscirà il 29 maggioIl fratello Mike lo aveva in qualche modo “spoilerato”, e ora Paul McCartney lo ha confermato ufficialmente: il suo nuovo album, il primo di inediti... Altri aggiornamenti Temi più discussi: John Lennon e Paul McCartney? Fu una storia d’amore; The Boys of Dungeon Lane, forse l'ultimo canto del cigno di Paul McCartney; Azzano Decimo, venerdì 17 aprile al Mascherini Paul McCartney e i Beatles, due leggende; Ricordi, canzoni d’amore e Ringo Starr: Paul McCartney svela i segreti del suo nuovo album. Paul McCartney, prima dei Beatles: il ritorno a Dungeon LaneNel nuovo disco il ritorno alla Liverpool degli anni Cinquanta, tra periferia, apprendistato e incontri decisivi ... panorama.it Ricordi, canzoni d’amore e Ringo Starr: Paul McCartney svela i segreti del suo nuovo albumIn un evento esclusivo con il produttore Andrew Watt, Paul McCartney ha raccontato il nuovo album The Boys of Dungeon Lane ... billboard.it NEL NUOVO ALBUM DI PAUL MCCARTNEY C'È ANCHE RINGO STARR I due ex Beatles suonano e cantano insieme nella canzone "Home to Us" Leggi tutto https://www.rockol.it/news-758350/paul-mccartney-intervista-album-the-boys-of-dungeon-lane-ri - facebook.com facebook