Paul McCartney ha paragonato l’attuale fama di Taylor Swift a quella dei Beatles. Durante un’intervista a BBC Sounds, ha parlato dei suoi viaggi in giro per il mondo con i Beatles e della sua carriera da solista. McCartney ha commentato la popolarità e l’impatto di Swift nel panorama musicale contemporaneo. Non sono state fornite altre dichiarazioni o dettagli sui confronti tra le due artiste.

Durante un’intervista a BBC Sounds, Paul McCartney ha parlato dei suoi viaggi in giro per il mondo per esibirsi con i Beatles e della sua carriera da solista. Al baronetto è stato poi chiesto di dare qualche consiglio a Taylor Swift, visto che sembra aver raggiunto lo stesso livello di fama mondiale dei Fab Four. «Si nota il parallelismo, si sa, la fama e l’entità della fama», ha convenuto Macca. «La fama mondiale che ha Taylor Swift e che avevamo noi, ma a dire il vero non credo che abbia bisogno di consigli». Il giornalista della BBC Vernon Kay ha sottolineato i successi musicali di McCartney, continuando a incalzare il cantante con domande su suggerimenti da offrire alla cantautrice statunitense. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paul McCartney ha paragonato l’attuale fama di Taylor Swift a quella dei Beatles

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paul McCartney prima dei Beatles: il ritorno a Dungeon LaneA ottantatré anni, Paul McCartney si è recentemente concentrato su un ritorno alle origini, focalizzandosi su un quartiere di Liverpool chiamato...

Paul McCartney e i Beatles: Gianmarco Tognazzi e Francesco Tizianel raccontano due leggendeVenerdì 17 aprile, il Mascherini ospiterà lo spettacolo “Paul McCartney e i Beatles, due leggende”.

Argomenti più discussi: Niente selfie con Paul McCartney: ecco il motivo per cui l'ex Beatle dice sempre di no; McCartney paragona la fama di Taylor Swift a quella dei Beatles.

McCartney paragona la fama di Taylor Swift a quella dei BeatlesA più di sessant’anni dall’esplosione della Beatlemania, Paul McCartney guarda alle nuove superstar del pop e vede un parallelismo preciso con ciò che lui stesso ha vissuto negli anni Sessanta. In una ... rockol.it

Paul McCartney, con The Boys of Dungeon Lane, racconta la vita prima dei BeatlesLeggi su Sky TG24 l'articolo Paul McCartney, con 'The Boys of Dungeon Lane, racconta la vita prima dei Beatles ... tg24.sky.it