Sesso nell' androne del condominio ex assolto dall' accusa di violenza sessuale | Fu rapporto consenziente

Un uomo di 28 anni, di origine ecuadoriana, è stato assolto dall’accusa di aver costretto l’ex compagna, di 25 anni, a un rapporto sessuale nell’androne di un condominio. Il giudice del tribunale di Perugia ha stabilito che si è trattato di un rapporto consensiente e non di violenza sessuale. L’uomo era difeso dall’avvocato Giuseppe Alfì, e la vicenda riguarda un episodio avvenuto tra i due ex compagni.

Non è stata una violenza sessuale, ma un rapporto consenziente tra due ex compagni. Un 28enne ecuadoriano, difeso dall’avvocato Giuseppe Alfì, è stato assolto dal giudice del Tribunale penale di Perugia dall'accusa di aver costretto la sua ex compagna, 25 anni, anch'essa ecuadoriana, a subire.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate L’amore finito va in Tribunale. Denunciato dall’ex compagna. Assolto dall’accusa di violenzaL’accusa era pesante ma durante il dibattimento in aula e nell’esame dei testimoni e dei telefoni cellulari è emersa una realtà differente da quella... Rumori sospetti nell’androne del condominio, carabiniere esce di casa e fa arrestare 3 ladriLucca, 17 marzo 2026 – Arrestati dai carabinieri tre uomini, di origine georgiana, entrati in un condominio a Lucca per compiere furti.