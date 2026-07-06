L’atleta olimpico Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo a Tokio 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere dal tribunale di Trapani per violenza sessuale di gruppo. La sentenza è stata emessa dopo il processo in cui sono stati accertati i fatti contestati. La condanna riguarda un episodio di violenza sessuale di gruppo commesso nel 2022.

L'atleta olimpionico Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo a Tokio 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Condannati anche altri tre imputati: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. I fatti risalgono al 22 luglio 2022: a denunciare i quattro una turista finlandese di 27 anni che ha raccontato di esser stata stuprata in una casa vacanze a Trapani. - notizia in aggiornamento -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Atleta olimpico Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi per stupro

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