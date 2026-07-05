Balogun graziato dalla Fifa l’avvocato Grassani | ‘È un VAR differito ma fuori dai Mondiali sarebbe impossibile’

Da notizieaudaci.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fifa ha deciso di far giocare Balogun nel match contro il Belgio, nonostante la squalifica dopo l'espulsione. La scelta ha suscitato discussioni tra addetti ai lavori e tifosi. Secondo alcuni, si tratta di un VAR differito, ma fuori dai Mondiali sarebbe impossibile applicarlo. La decisione ha mantenuto alta l’attenzione sulla gestione delle squalifiche durante il torneo. La questione resta al centro di polemiche e commenti nel mondo del calcio.

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Balogun sarà in campo contro il Belgio: la decisione della Fifa fa discutere. La decisione della Fifa di rendere disponibile Folarin Balogun per la sfida dei Mondiali contro il Belgio, nonostante la squalifica inflitta dopo l’espulsione, continua ad alimentare il dibattito. L’attaccante degli Stati Uniti, infatti, è stato sì sanzionato, ma con una sospensione della pena, una scelta che gli consentirà regolarmente di scendere in campo in una delle partite più attese della competizione. Una decisione insolita che ha acceso il confronto tra addetti ai lavori e appassionati, soprattutto perché difficilmente troverebbe applicazione nei campionati nazionali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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