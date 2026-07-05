Balogun graziato dalla Fifa l’avvocato Grassani | ‘È un VAR differito ma fuori dai Mondiali sarebbe impossibile’

Notizia in breve

La Fifa ha deciso di far giocare Balogun nel match contro il Belgio, nonostante la squalifica dopo l'espulsione. La scelta ha suscitato discussioni tra addetti ai lavori e tifosi. Secondo alcuni, si tratta di un VAR differito, ma fuori dai Mondiali sarebbe impossibile applicarlo. La decisione ha mantenuto alta l’attenzione sulla gestione delle squalifiche durante il torneo. La questione resta al centro di polemiche e commenti nel mondo del calcio.