Il nuovo completo estivo non ha la giacca | come abbinare bermuda e camicia in Estate

Un uomo è stato multato per aver indossato un completo estivo senza giacca, composto da bermuda e camicia, in un contesto lavorativo durante l’estate. La polizia ha fermato il soggetto mentre si trovava in un'area pubblica e ha notificato una sanzione per l’inosservanza delle norme di abbigliamento. Non sono stati segnalati altri interventi o contestazioni legate all’episodio.

L ’estate mette alla prova il guardaroba da città. Soprattutto quando le temperature salgono, l’ufficio chiama e il tailleur classico inizia a sembrare più una sfida che una soluzione. Per fortuna, celebrity, Street Style e designer sembrano concordare su un’alternativa più fresca ma altrettanto precisa: i bermuda. Il modo più chic per indossarli? Con la camicia. Glamour d’estate, dall’abito kimono ai jeans cut-out: 5 outfit a cui ispirarsi X Due capi all’apparenza lontani, uno preso dal guardaroba maschile e l’altro dalla divisa formale, che insieme funzionano. Sartoriali o in denim, colorati o neutri, con décolleté, mocassini o sandali minimal: i bermuda con la camicia diventano il nuovo completo dell’Estate 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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