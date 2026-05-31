I bermuda di jeans, noti come jorts baggy, sono tornati alla ribalta per la Primavera-Estate 2026. Questa stagione li presenta con un look più sofisticato rispetto alle versioni sportive di anni passati. Le tendenze suggeriscono abbinamenti con scarpe di tendenza, dando un tocco più moderno e raffinato al classico pantalone di jeans corti. La scelta si orienta verso uno stile che combina comfort e stile, con un focus sull’estetica aggiornata rispetto alle interpretazioni più casual del passato.

I bermuda di jeans tornano protagonisti del guardaroba estivo, ma dimenticano l’estetica troppo sporty del passato per assumere un’allure più contemporanea e sofisticata. Volumi baggy, lunghezze morbide e lavaggi chiari definiscono il trend jorts del 2026. Per valorizzarli davvero, però, serve il giusto equilibrio con le scarpe. Ecco cinque idee look di tendenza a cui ispirarsi per abbinarli con stile. Con un paio di slingback Per addolcire le proporzioni over del denim. Leggi anche › Jeans o shorts? Jorts! Le scarpe migliori per portarli con eleganza nel 2026 Con le sneakers slim La coppia più cool della Primavera Estate 2026. Con gli stivali al ginocchio Per regalare verticalità alla silhouette. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I jorts baggy conquistano la Primavera-Estate 2026: scopri come abbinare bermuda di jeans e scarpe secondo le tendenze più cool della stagione

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