Per la stagione Primavera-Estate 2026, la maxi camicia si propone come alternativa alla giacca tradizionale. Si tratta di un capo che si distingue per la sua leggerezza, versatilità e stile. La maxi camicia viene scelta come sostituto della giacca nei look estivi, offrendo un'opzione più fresca e moderna per completare gli outfit. La tendenza si conferma come una novità rispetto alle scelte di abbigliamento degli anni precedenti.

N ella Primavera-Estate 2026 la giacca tradizionale lascia spazio a un capo più leggero, versatile e contemporaneo: la maxi camicia. Oversize, fluida e facilissima da abbinare, si indossa aperta sopra canotte, abiti e denim diventando il pezzo chiave del layering di stagione. Una soluzione pratica ma sofisticata, perfetta per affrontare le temperature imprevedibili della bella stagione senza rinunciare allo stile. Ecco cinque idee look di tendenza a cui ispirarsi. Su canotta, jeans e ballerine con tacco La camicia bianca da uomo si porta come una giacca sulla canotta grigia, i jeans scuri e le ballerine con tacco, anche in ufficio. Camicia come giacca: 20 look PE2026.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Leggera, versatile e sofisticata: la maxi camicia si conferma il capo perfetto da indossare al posto della giacca nella Primavera-Estate 2026

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