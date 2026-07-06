Il nonno e l’educazione all’amore per Napoli

A pochi giorni dal centenario del club, un tifoso ricorda il nonno e l’importanza dell’educazione ricevuta. Il ricordo si lega alla passione per il Napoli trasmessa in famiglia, senza aggiungere dettagli su eventi o persone specifiche. La narrazione si concentra sul legame tra generazioni e sulla trasmissione di valori legati alla squadra calcistica. Non vengono fornite informazioni su eventi ufficiali o altre figure coinvolte.

Il centenario. A pochi giorni dal centenario, mi lego al ricordo per condividerlo con chi non c’è più e con chi mi ha educato ad essere tifoso del Napoli. Infatti, bisogna nascere con certi valori, crescerci, farci amicizia sin da bambino. Allora, in una vecchia casa al Vico Vasto a Chiaia, all’ultimo piano, si declinava il Napoli di Diego quotidianamente. Erano quegli anni lì, gli anni dell’infanzia. Di Diego, Diego, Diego e sempre Diego. Un vecchio videoregistratore acquietava i pomeriggi senza telefoni e senza videogiochi. Una cassetta, presa alle bancarelle, la storia del Napoli. Un incanto. Capace di tenermi fermo ore e mio nonno accanto che anticipava, riviveva, sottolineava. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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