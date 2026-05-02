Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato della sua esperienza nella città partenopea durante un'intervista rilasciata ai microfoni della UEFA. Ha descritto come la passione dei tifosi lo abbia colpito profondamente e ha menzionato Starace, definendolo un nonno. Il calciatore ha condiviso alcuni dettagli sulla sua avventura sotto il Vesuvio, senza approfondire motivazioni o opinioni personali.

Scott McTominay, centrocampista del Napoli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della UEFA per il numero 26 di Champions Journal. Prima di tutto, possiamo riflettere sulla mentalità di Scott McTominay come persona quando è arrivato in Italia 18 mesi fa? In che modo sei cambiato nel tempo trascorso qui a Napoli? Il ritmo della vita è diverso qui? Come ti adatti a una città diversa e alle persone? “Per me è ancora un po’ surreale. Potevo girare per Manchester, ovunque volessi, e la gente non mi riconosceva troppo, non come succede qui. Mi ci sto ancora abituando. È molto, molto diverso. Però ti abitui e qui ti danno tanto aiuto e supporto.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay: “Colpito dalla passione di Napoli, Starace un nonno”

Notizie correlate

McTominay: “A Napoli mi fanno sentire speciale, è raro nel calcio. Starace un nonno”McTominay al Champions Journal: “A Napoli mi fanno sentire speciale, cosa rara nel calcio” Scott McTominay è in copertina del numero 26 del Champions...

Leggi anche: Scomparso nel nulla dalla provincia di Napoli, Rosario Starace ritrovato a Roma dai carabinieri

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Napoli, i segreti di McTominay svelati da Gilmour: Ama la vita tranquilla, non sa quanti meriti abbia.

McTominay: Napoli, mai visto nulla del genere. Mazzocchi sa tutto della città. Starace? Lo adoroScott McTominay, dopo la sua esperienza al Manchester United in Premier League, ha scelto il Napoli e la Serie A per provare a vincere qualcosa di importante. E ci è riuscito in pieno. Lo scozzese ha ... msn.com

Dalla Scozia con passione: «Un libro su Napoli e McTominay»Lo sco(tt)zzese napoletano. Da quando Scott McTominay è diventato un giocatore del Napoli, lo stadio Maradona ha visto spesso l'arrivo di tifosi provenienti dalla Scozia. Le splendide prestazioni del ... ilmattino.it