il noir di grazia buscaglia trionfa al premio garfagnana in giallo

Il romanzo di Grazia Buscaglia, intitolato L.E.I L’estrema illusione, ha vinto il premio Garfagnana in giallo nella sezione Nero digitale. Il riconoscimento è stato assegnato durante la manifestazione Barga noir, considerata una delle principali nel settore. L’opera, pubblicata dalla casa editrice di Cesena, ha superato la concorrenza nel genere crime, giallo, poliziesco e noir.

Il romanzo ’ L.E.I L’estrema illusione ’ di Grazia Buscaglia, noir edito dalla casa editrice di Cesena ‘ Il Ponte Vecchio ’ ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il primo premio nella sezione Nero digitale al premio Garfagnana in gialloBarga noir, considerato il massimo riconoscimento per chi ama il genere crime, giallo, polizieschi e noir. Da lì sono passati i più grandi nomi italiani. La cerimonia si è svolta sabato a Barga in provincia di Lucca. E’ già il quarto premio che il romanzo colleziona dalla sua uscita. Una trama inquietante che si sviluppa tra Cesena e Roma, toccando Torino e Parigi, città che fanno da sfondo a una storia che esplora la bramosia di potere, la colpa, la memoria e l’impossibilità del perdono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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