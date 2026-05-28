MigiNoir 2026 | il festival dedicato al giallo e al noir

L’edizione 2026 del festival letterario MigiNoir è iniziata, con eventi dedicati ai generi giallo e noir. Il programma include serate rivolte a pubblico di tutte le età, dai ragazzi agli adulti. Sono previsti incontri con ospiti di rilievo nel settore letterario, che parteciperanno alle diverse attività del festival. La manifestazione si svolge in diverse location della città, con un calendario ricco di appuntamenti.

Al via l’edizione 2026 del festival letterario MigiNoir, dedicato al genere giallo e noir, con serate rivolte a ragazzi, ragazze e adulti, che vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo. Quest’anno, gli incontri si terranno giovedì 4 e martedì 16 giugno presso il chiostro del Palazzo comunale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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