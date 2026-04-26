Resurrection al Rouge et Noir il film che ha ottenuto il premio speciale della Giuria al Festival di Cannes
In un mondo in cui l’umanità ha barattato la sua capacità di sognare con l’immortalità, un giovane sognatore intraprende un’odissea onirica attraverso le epoche e i generi. Una ragazza, determinata a scoprire la realtà che si nasconde tra le pieghe del sogno, lo segue nelle sue peregrinazioni. Il.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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