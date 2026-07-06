Il nodo via Emilia Tangenziale a rilento Un rebus l’apertura

La tangenziale alla via Emilia a Casalpusterlengo è attualmente in fase di rallentamento, creando un grande punto di domanda sull’apertura. La situazione è definita un vero e proprio rebus, senza indicazioni chiare su quando possa essere completata o aperta al traffico. Le autorità locali non hanno fornito aggiornamenti o dettagli sullo stato dei lavori, lasciando gli automobilisti in attesa di chiarimenti.

CASALPUSTERLENGO (Lodi) La tangenziale alla via Emilia è ormai un vero e proprio rebus. Un mistero fitto che, al momento, sembra non avere soluzione. Nemmeno l’amministrazione comunale, a dire il vero, pare possedere la chiave per decifrare l’enigma. Nonostante Anas, titolare dell’opera, abbia più volte ribadito che il primo tratto verrà ufficialmente aperto nel mese di luglio, nemmeno da palazzo municipale è arrivata comunicazione su quale sarà il giorno preciso del taglio del nastro. E luglio, calendario alla mano, è già iniziato. L’incertezza regna dunque e ieri il primo cittadino ha ribadito che alcuni interventi, in particolare i lavori sul sottovia di collegamento per Cremona, sono tuttora in corso di esecuzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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