Roma al bivio | il futuro è un rebus tra il silenzio dei Friedkin e il nodo Gasperini

A Trigoria si vive un momento di incertezza, con poche notizie ufficiali riguardo alle scelte tecniche e dirigenziali. Il silenzio attorno alla proprietà e alle decisioni sul futuro della squadra si fa sempre più fitto, lasciando i tifosi e gli osservatori in attesa di chiarimenti. La situazione si inserisce in un panorama di tensioni e attese che coinvolgono anche il nuovo allenatore, senza che siano stati ancora annunciati piani definitivi.

C’è un silenzio che pesa più delle urla a Trigoria. Mentre la città già sposta l’orizzonte verso la prossima stagione, il centro sportivo giallorosso vive una fase di apnea decisionale che rischia di compromettere le fondamenta del futuro prossimo. Il paradosso è evidente: si dispensa fiducia pubblicamente, ma privatamente non ci si siede al tavolo della programmazione. La paralisi della programmazione strategica. Ad oggi, 23 aprile, la macchina operativa della Roma risulta ufficialmente immobile. Nonostante i contatti esplorativi siano la norma per un club di questa caratura, non esiste ancora un coordinamento tra proprietà, direzione sportiva e guida tecnica per quanto riguarda le operazioni in entrata.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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