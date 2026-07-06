RelazionExpo torna a Verona, presentandosi come un evento che si distingue da fiere e festival tradizionali. Non si tratta di una manifestazione commerciale né di un festival culturale, ma di un incontro dedicato alle relazioni umane nel mondo del business. L’evento si concentra sulla creazione di connessioni tra professionisti, senza seguire le modalità tipiche di mostre o spettacoli. La formula mira a favorire scambi e interazioni dirette tra partecipanti.

NON È UNA fiera, ma non è nemmeno un festival. Per capire la vera anima di RelazionExpo occorre dimenticare per un attimo il concetto tradizionale di fiera, dove le aziende fanno business esponendo i prodotti e incontrando gli stakeholder ai propri stand, e immaginare invece uno spazio immenso e prestigioso, come il Palazzo della Gran Guardia a Verona, in cui, per tre giorni, imprenditori, manager, liberi professionisti, istituzioni e opinion leader si raccontano, fanno formazione, team building, branding e entrano in connessione tra loro per creare un nuovo modo di fare business e r-innovare il concetto del Made in Italy. Imprenditori che... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Verona.

© Quotidiano.net - Il network umano che fa business: torna a Verona. RelazionExpo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trust is becoming one of the biggest challenges in the business world right now.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: As Roma: il Business Club crea un network tra top manager e imprese

Grandi network, piccole emittenti e un business da 650 milioni: come sopravvivono le radio milanesiIl 10 marzo 1975, quattro giovani hanno acceso un trasmettitore militare e installato un’antenna sul tetto di un appartamento, dando vita alla prima...