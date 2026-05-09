Grandi network piccole emittenti e un business da 650 milioni | come sopravvivono le radio milanesi

Il 10 marzo 1975, quattro giovani hanno acceso un trasmettitore militare e installato un’antenna sul tetto di un appartamento, dando vita alla prima radio privata italiana. Da allora, nel tempo, sono nate numerose emittenti che hanno contribuito a formare un panorama radiofonico vario e articolato a Milano. Oggi, il settore della radio locale gestisce un business di circa 650 milioni di euro all’anno, tra grandi network e piccole emittenti indipendenti.

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