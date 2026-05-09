Grandi network piccole emittenti e un business da 650 milioni | come sopravvivono le radio milanesi
Il 10 marzo 1975, quattro giovani hanno acceso un trasmettitore militare e installato un’antenna sul tetto di un appartamento, dando vita alla prima radio privata italiana. Da allora, nel tempo, sono nate numerose emittenti che hanno contribuito a formare un panorama radiofonico vario e articolato a Milano. Oggi, il settore della radio locale gestisce un business di circa 650 milioni di euro all’anno, tra grandi network e piccole emittenti indipendenti.
Prima fu Radio Milano International, poi arrivarono le altre. Il 10 marzo 1975 quattro ventenni accesero un trasmettitore militare, sistemarono un’antenna sul tetto dell’appartamento di uno di loro e mandarono in onda la prima radio privata italiana. Era la fine, di fatto, del monopolio della Rai.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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